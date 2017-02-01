İlk Resident Evil 7 DLC'si Banned Footage Vol. 1 Çıktı!

Capcom, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni korku oyunu Resident Evil 7'ye duyulan ilgiyi canlı tutmak için elini çabuk tutuyor.

Resident Evil 7 çıktıktan sonra birçok oyuncu bu oyunu indirip oynamış, oyun hakkındaki iyi yorumlarını paylaşmışlardı. Hatta Resident Evil 7 videoları YouTube üzerinde en çok izlenen oyun videoları arasına girmişti. Oyunu biz de oynayarak bitirdik ve oyunu çok başarılı bulduk. Oyun için hazırladığımız detaylı incelememizde oyunu neden başarılı bulduğumuzu ve bu oyunu neden oynamanız gerektiğini nedenleriyle açıklamıştık:

Resident Evil 7 İncelemesi

Resident Evil 'nin çıkışının 1 hafta sonrasında Capcom oyunun ilk DLC'si olan Banned Footage Vol. 1'i PlayStation 4 platformu üzerinde yayınladı. Bu indirilebilir içerik oyunun hikaye modunu zenginleştiriyor ve yeni bir video kaseti oyuna ekleyerek bize zor anlar yaşatıyor. Eğer oyunu çoktan bitirdiyseniz ve yeniden korkmak istiyorsanız bu indirilebilir içeriği kaçırmayın.

Banned Footage Vol. 1 sadece PlayStation 4'e özel olmayacak. Bu indirilebilir içerik Xbox One ve PC için de 21 Şubat tarihinde çıkış yapıyor. Ayrıca Banned Footage Vol. 1'in devamı olan Banned Footage Vol. 2, 14 Şubat'ta PlayStation 4 için çıkış yapacak.

Capcom bahar aylarında da "Not a Hero" adlı ücretsiz indirilebilir Resident Evil 7 içeriğini oyuncuların beğenisine sunacak.