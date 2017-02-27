Huawei P10 ve P10 Plus Renk Seçenekleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, MWC 2017'de yaptığı etkinlikte iki yeni amiral gemisi telefonu Huawei P10 ve P10 Plus'ı tanıttı. Telefonlar sekiz renk seçeneği ile geliyor ve Huawei sadece renk seçeneklerini gösteren muhteşem bir video yayınladı.

Videoda, Huawei P10 ve P10 Plus için sunulan tüm renk seçeneklerini görebiliyoruz. Renkler her iki telefonu da tamamlıyor ve onlara ekstra bir stil katmanı veriyor.

Huawei P10 Özellikleri

5.1 inç 1920x1080 çözünürlük, 431ppi, Corning Gorilla Glass 5

64-bit sekiz çekirdek (4x2.4GHz A73+4x1.8GHz A53) Kirin 960

Mali-G71 MP8 grafik işlemcisi

4 GB RAM

64 GB RAM

Arka Kamera: Çift Leica Kamera (12MP ve 20MP), f/2.2,

Ön Kamera: (8MP), f/1.9

3.200 mAh batarya ve Huawei hızlı şarj teknolojisi

USB Type-C

Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1

Renk Seçenekleri: Mavi, siyah, altın, yeşil, beyaz, gümüş, gül altın, prestij altın ve parlak altın

Telefonlar önümüzdeki ay piyasaya çıkacak ve ikisi de Android 7.0 Nougat ile piyasaya çıkacak. Siz hangi rengi beğendiniz?