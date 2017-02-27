Huawei P10 Resmi Kutu Açılışı

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticilerinin pazardaki atağı devam ediyor. Geçtiğimiz gün MWC'de Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son şaheseri Huawei P10 ve P10 Plus'ı tanıttı. Son derece şık iki telefonunu duyuran şirket, resmi videoları da birer birer yayınlamaya başladı.

Huawei P10'un resmi kutu açılışı videosunda, cihazı satın aldığımızda içinden neler çıkacağını görüyoruz. Telefonun renk seçeneklerini de gördüğümüz videoda, telefonun özelliklerine dair emarelerde bulunuyor.

Huawei P10 Özellikleri

5.1 inç 1920x1080 çözünürlük, 431ppi, Corning Gorilla Glass 5

64-bit sekiz çekirdek (4x2.4GHz A73+4x1.8GHz A53) Kirin 960

Mali-G71 MP8 grafik işlemcisi

4 GB RAM

64 GB RAM

Arka Kamera: Çift Leica Kamera (12MP ve 20MP), f/2.2,

Ön Kamera: (8MP), f/1.9

3.200 mAh batarya ve Huawei hızlı şarj teknolojisi

USB Type-C

Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1

Renk Seçenekleri: Mavi, siyah, altın, yeşil, beyaz, gümüş, gül altın, prestij altın ve parlak altın

Huawei P10 ve P10 Plus çıkış tarihi Türkiye'de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi için Mart ayı olarak gözüküyor. Tedarik durumuna göre başka bir zamana sarkmasının da söz konusu olduğunu belirtelim.