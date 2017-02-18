Huawei Mate 9 Kapsamlı Dayanıklılık Testi

Eğer ülkemizde de satışa sunulan Huawei Mate 9 telefonun ne kadar sağlam olduğunu merak ediyorsanız bu dayanıklılık testi videosu kafanızdaki soru işaretlerini giderecektir.

Daha önceden de büyük markaların farklı amiral gemilerini zorlu dayanıklılık testlerine sokan JerryRigEverything kanalında yayınlanan videoda Huawei Mate 9'un malzeme kalitesini, ekran dayanıklılığını ve gövdesinin sağlamlığını görebilmek için telefon üzerinde çizilme testi, yanma testi ve bükülme testi uygulanıyor.

5.9" boyutundaki devasa bir Full HD IPS ekrana sahip olan Huawei Mate 9, 2.4 GHz hızındaki 8 çekirdekli Kirin 960 işlemciyi kullanıyor. Bunun yanında telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Telefonun donanımsal özellikleri oldukça güçlü olsa da telefon darbelere ve zorlu şartlara karşı dayanıklı olmadığında bu özellikler herhangi bir anlam taşımıyor. İşte bu videoda yapılan testlerle Huawei Mate 9'un ödeyeceğiniz parayı hakedip haketmeyeceğini görebiliyorsunuz.

Videoda ilk olarak Huawei Mate 9 ekranı çizilme testine sokuluyor. Bu testte ekrana farklı sertlikte baskı uygulanıyor. Telefon ekranı 6. derecede çzilmeye başlıyor. Bu da Huawei Mate 9'un ekranının standart bir dayanıklılığa sahip olduğunu, anahtar ve bozuk para gibi cisimlerden kolayca çizilmeyeceğini gösteriyor. İlerleyen bölümde ise telefonun gövdesi maket bıçağıyla çiziliyor ve malzeme kalitesi ölçülüyor. Test sonucu telefon gövdesinin kaliteli bir metal malzemeden üretildiği görülüyor.

Testin 2. aşamasında ise Huawei Mate 9'un ekranı çakmak ile ateş tutularak ısıtılıyor. Ekran ısıtıldıktan sonra ise pikseller bir süre kararsa da eski hallerine dönmeyi başarıyorlar. Yani Huawei Mate 9'un ekranı sıcaklığa dayanabiliyor.

Testin son aşamasında ise telefon iki yanından tutularak sertçe bükülüyor ve çalışıp çalışmayacağı gözleniyor. Huawei Mate 9 bu testten de başarıyla çıkıyor.