HTC U Ultra - Işığını Yansıt
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- 12.01.2017
HTC’nin Tayvan’da düzenlediği etkinlikte tanıttığı yeni akıllı telefonlarından HTC Ultra U, gelişmiş özellikleriyle kullanıcıya özel tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor.
HTC’nin “5.7 inç ekranıyla ihtiyacın olan her şeye sahip… Işığını yansıt!” ifadesiyle öne çıkardığı yeni premium akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ikinci bir ekrana sahip olması. Ekranın üst noktasındaki ufak dokunmatik ekran üzerinden gelen bildirimleri takip etmek, favori uygulamalara ulaşmak, hatırlatıcıları görmek mümkün. Yapay zeka kullanan özelleştirilebilir ikinci ekranın HTC Sense Companion yazılımıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.
Kavisli cam gövdesiyle dikkat çeken telefonun arka yüzünde optik görüntü sabitleyici ve lazer otomatik odaklamaya sahip 12 megapiksel kamera bulunurken, arka yüzünde düşük ışık koşulları için özel UltraPixel moda sahip 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. 360 derece ses kaydedebilen 4 adet mikrofonun yanı sıra HTC BoomSound Hi-Fi sürümü hoparlörüyle de dikkat çeken telefonda kulaklık girişi yer almıyor ancak kulak içini, çevredeki ses seviyesini analiz eden ve ses seviyesini işitmeye uygun ayarlayan HTC USonic kulaklıklarla birlikte geliyor.
Parlak siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunan telefonun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağını ve fiyatını resmi olarak henüz bilmiyoruz.
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