HTC U Play - Senin Kadar Eğlenceli

HTC, bugün Tayvan’da düzenlediği etkinlikte tanıttığı iki akıllı telefonu HTC U Ultra ve HTC U Play ile 2017’ye hızlı bir giriş yaptı. İkinci ekranıyla öne çıkan kullanıcıya özel tasarlandığı belirtilen HTC U Ultra kadar 5.2 inç ekranıyla eğlenceli kişiliklere özel tasarlanan HTC U Play de ilgi çekti.

İki ön ve arka cam yüzey arasına sıkıştırılmış metal çerçeveleri, oldukça parlak gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken HTC U Play’i aynı etkinlikte tanıtılan Ultra U’dan ayıran en önemli özellik ikinci bir ekrana sahip olmaması. U Play, 5.2 inç 1080x1920 çözünürlük sunan tek bir ekrana sahip. Cihazın içine girdiğimizde orta seviye bir model olduğunu anlıyoruz. MediaTek Helio P10 işlemci, 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB dahili depolama alanı (microSD kart desteği mevcut), optik görüntü sabitleme özelliğine sahip f/2.0 16MP arka kamera, 2500 mAh bataryaya sahip olan model, Ultra U gibi Google Asistant ve Siri’ye benzer sesle kontrol edilebilir akıllı asistan olan yeni Sense yardımcı uygulamasıyla geliyor.

Her zaman açık konumda yüksek kalitede 3D ses kaydı yapabilen ve sesle kilit açma gibi fantastik kullanımlar için de kullanılması muhtemel 4 mikrofona sahip olan HTC U Ultra kadar olmasa da USB Type-C portu üzerinden en az onun kadar iyi ses sunacağını tahmin ettiğimiz HTC U Play’in 2017’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağını, 3GB 32GB modelin 440 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz ancak 4GB 64GB modelin fiyatı hakkında bir bilgimiz yok.