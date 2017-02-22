Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı HP Spectre'yi İnceledik

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan ve dizüstü bilgisayarlar konusunda sözü geçen bir firma olan HP, dünyanın en ince bilgisayarı HP Spectre'yi piyasaya sürdü. HP Spectre'nin kalınlığı sadece 10.4 mm, yani bir santimetreden çok az daha kalın. Bu kalınlık için neredeyse bir kurşun kalemle veya AAA boyutunda bir pil ile eşit seviyede diyebiliriz. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise yaklaşık olarak 1 kilo 100 gram olmasıyla dikkat çekiyor.

Yukarıdaki videoda Tamindir farkıyla HP Spectre'yi canlı canlı izleyebilirsiniz. İncelemede Ozancan'ın zaman zaman HP Spectre'yi yelpaze olarak kullandığını görüyoruz. Tasarımında metal ve karbon fiber birleşiminin kullanıldığı görülen HP Spectre dizüstü bilgisayarın ekranında ise, hem incelik hem de dayanıklılık konusunda başarılı olan Gorilla Glass 4 kullanılmış. Ayrıca ekranı 13 inç büyüklüğünde ve çözünürlüğü 1980x1080.

HP Spectre'de işletim sistemi olarak Windows 10 tercih edilmiş. İşlemcisi ise 2.5 Ghz hızında Intel i7 6500U. Bilgisayarda ayrıca 8GB DDR4 RAM ve 512 GB M.2 SSD kullanılmış. Pek çok kullanıcının merak ettiği ekran kartının da Intel HD520 paylaşımlı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Bilgisayarı satın alırken RAM veya SSD yükseltme gibi bir amacınız varsa, bunu şimdiden unutun. Çünkü bilgisayarın bütün parçaları ana karta lehimli olarak üretilmiş. Isınma sorunu yaşamaması için özel bir soğutma sistemi olduğunu da unutmayalım.

Herkesin merak ettiği fiyatına gelince, HP Spectre şu anda 8500 TL'ye satılıyor. Eğer bu bilgisayarı almak istiyorsanız, yukarıdaki incelememizi izlemenizi tavsiye ediyoruz.

HP Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarını Üretti