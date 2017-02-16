Hindistan, 104 Uyduyu Uzaya Aynı Anda Böyle Fırlattı

Dünya üzerinde nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülkelerden biri olan Hindistan geçtiğimiz günlerde devasa bir uzay operasyonuna imzasını attı.

Refah seviyesi çok yüksek olmayan Hindistan halen 3. Dünya ülkeleri arasında gösterilse de geleceğe dair iddialı projeleri olan bir ülke. Hindistan, gelecekte uzay yolculuğunu bir adım öteye taşımayı, Jupiter ve Venüs gibi uzak gezegenlere ayak basmayı hedefliyor. Güney Asya ülkesi bu amaçla uzaydaki varlığını pekiştirmek için ağızları açık bırakan bir deney gerçekleştirdi ve bu deneyi başarıyla sonuçlandırdı. Debey sonucunda aynı anda 104 uydu dünyanın yörüngesine dev bir roket ile fırlatıldı.

Fırlatılan dev roket adım adım uyguları uzaydaki yörüngelere yerleştirirken bu adımlar kameralarla kayda alındı. Videoyu seyrederek roketin nasıl parçalarına ayrıldığını, uyguların nasıl uzaya bakıldığını görebilirsiniz.

Fırlatılan rokette 714 kg ağırlığındaki büyük bir uydunun yanısıra ağırlıkları 10 kg'yi geçmeyen çok sayıda küçük uydu da yer alıyordu. Hatırlanacağı üzere daha önceden uzaya bir seferde en çok uydu gönderme rekorunu 37 uyduyla Rusya elinde tutuyordu. 2014 yılında kırılan bu rekoru Hindistan adeta yerle bir etti.