Hesap Makinesinde DOOM Oynadılar!

FPS oyunlarının atalarından olan DOOM oyunu, 90'lı yılların başında çıkış yaptığında ortalığı kasıp kavurmuştu.

Aradan geçen yılların ardından DOOM halen popülerliğini koruyor. Geçtiğimiz sene yayınlanan ve büyük başarı yakalayan yenilenmiş DOOM oyunu, oyuncuların beğenisini kazanmış ve aksiyon dolu bir oyun tecrübesi yaşatmıştı. Fakat yine de klasik DOOM'un yerini hiçbir şey tutamıyor. Bu nedenle DOS platformu üzerinde çalıştırılan ilk DOOM oyunu mümkün olan her elektronik cihazda çalıştırılıyor. Daha önceden bir klavye tuşunun içinde ve Macbook Pro'nun dokunmatik panelinde DOOM oynandığına tanık olmuştuk.

Lazy Game Reviews ekibi, son denemesinde DOOM'u oldukça farklı bir platformda çalıştırmayı başarmıştı. Bu platform ise bizim sadece leblebi yazmakla yetindiğimiz hesap makinesi. 18 yıl önce satışa sunulan, grafiksel arayüze sahip olan TI-83 hesap makinesi üzerinde DOOM çalıştırabilmek için makineye alternatif bir yazılım yüklenmiş. Bu işletim sistemi sayesinde de hesap makinesinin ilk Gameboy oyun konsollarına benzeyen siyah-beyaz ekranında oyun oynamak mümkün olmuş.

Deney sayesinde TI-83 üzerimde DOOM'un haricinde Super Mario ve Tetris gibi oyunları da oynamayı başarmışlar. Bu oyunların TI-83 üzerinde nasıl çalıştıklarını videonun ilerleyen anlarında yakından görebilirsiniz.