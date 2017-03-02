Herhangi Bir Dizüstü Bilgisayara 3 Monitör Kazandıran Mucize: Slidenjoy

Eğer çalışmalarınız için dizüstü bilgisayar kullanmak zorundaysanız bilgisayarınıza harici olarak 2. bir monitör bağlayabiliyorsunuz. Fakat kimi zaman bu harici 2. monitör taşınabilir olmadığı için ihtiyacınızı karşılamayabiliyor. Bunun yanısıra aynı anda 3 monitör kullanmanızı gerektirecek işleriniz nedeniyle dizüstü bilgisayarlar aradığınız çözüm olmayabiliyor.

Daha önceden Razer'ın 3 monitörlü dizüstü bilgisayar modelleri tasarladığını görmüştük. Fakat bu bilgisayar hiç ekonomik değildi. Binlerce dolarlık fiyata sahip olan bu bilgisayar oyunlar için tasarlanmıştı; bu nedenle donanım anlamında da ek maliyete sahipti. Peki size mevcut dizüstü bilgisayarınızı düşük bir bütçeyle 3 monitörlü bir iş istasyonuna dönüştürebileceğinizi söyleseydik ne düşünürdünüz? İşte Slidenjoy adlı bu başarılı buluş sayesinde hayallleriniz gerçek oluyor.

Slidenjoy temel olarak dizüstü bilgisayarınızın kasasına bir mıknatıs gibi oldukça pratik bir şekilde monte edilebilen ek monitör çözümü. Bu sistem bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 veya çift USB 2.0 kablosuyla bağlanıyor. Yani Slidenjoy'u hem eski hem de yeni bilgisayarlarda kullanabilmeniz mümkün. Slidenjoy kenarlara doğru kaydırıldığında içinden dizüstü bilgisayarınızın monitörüne ek olarak Full HD çözünürlükte 2 ek monitör çıkıyor. Bu moınitörler 180 derecelik açıyla dönebiliyorlar ve görüntüyü çevrenize aktarabiliyorsunuz.

Slidenjoy ile kuracağınız sistemde panorama şeklinde görüntü elde edebiliyor, masaüstünüzü 3 ekrana yayabiliyorsunuz. Tek monitörde çalıştığınız programı kullanabiliyor, diğer monitörlerde tarayıcılarınızı ve sosyal medya hesaplarınızı açabiliyorsunuz.

Slidenjoy görünüm olarak da farklı seçeneklere sahip. 13, 15 ve 17 inç boyutlarda kullanıcılara sunulan Slidenjoy'un hangi renkte olacağını, hangi kaplamaya sahip olacağını ve hangi materyal ile üretileceğini siz seçebiliyorsunuz.

Slidenjoy, 350 € civarındandan başlayan yurt dışı satış fiyatına sahip. Bu fiyat seçtiğiniz malzemeye ve modele göre değişebiliyor. Slidenjoy'un yine de binlerce dolarlık 3 monitörlü bilgisayarlarla kıyaslandığında çok daha ucuz bir çözüm olduğu söylenebilir. Slidenjoy siparişi vermek, modellere göz atmak ve detaylı bilgi almak için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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