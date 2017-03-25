GTA 5'te Bu Akıl Almaz Hareketleri Yapabilir miydiniz?

Eğer GTA 5'in modasının geçtiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, oyuncular GTA 5'in açık dünyasının sınırlarını zorlayacak akrobatik hareketler gerçekleştirerek efsaneler yazıyor.

İzleyeceğiniz bu videoda Teeqy, Rzed ve Punguin takma adlarına sahip GTA 5 oyuncuları 16 farklı oyuncu tarafından yapılan uçuk hareketleri kaydederek bir araya toplamış ve sanatsal bir şekilde sergilemiş. Ekip bu hareketleri gerçekleştirmek için binlerce saat harcadıklarını ifade ediyor. Yakalanan görüntüler Rockstar Editor ile işlenerek olaya sinematik bir tat kazandırılmış.

Yapılan akrobatik hareketlere baktığımızda farklı araçların kullanıldığını görüyoruz. Yarış motorlarının yanısıra BMX bisikletler, jet motorlu uçaklar ve spor arabalar videoda görebileceğiniz araçlar arasında. Bu araçlarla yola çıkan oyuncular rampalardan atlayarak havada süzülüyor, taklalar atıyor, korkuluklarda kayıyor ve düzgün bir şekilde yere inerek noktayı koyuyor. Hareketleri yaparken GTA 5'in fizik motorunu iş üzerinde görebiliyoruz.

Eğer GTA 5 oynadıysanız bu tür hareketleri yapmanın imkansız olmadığını bilirsiniz; fakat yapmak için büyük emek ve zaman harcamanız gerekir. Bu nedenle videonun hazırlanmasında emeği geçenlerin özverisi takdire değer bir özveri.