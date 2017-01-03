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GTA 5 Liberty City Modu Duyuru Videosu

Eğer eski GTA oyunlarının geçtiği Liberty City şehrini özlüyorsanız size güzel bir haberimiz var; GTA 5 için geliştirilen bu yeni GTA 5 Liberty City Modu oyunculara GTA 5 içinde Liberty City'i ziyaret edebilme imkanı verecek.

Hatırlanacağı üzere Liberty City ile ilk olarak GTA serisinin birinci oyununda tanışmıştık. Bu oyunda Liberty City'i kuşbakışı olarak gezebilmekteydik. Sonradan GTA III'te Liberty City'e 3 boyutlu olarak geri dönmüştük. Daha sonradan yayınlanan Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto: Liberty City Stories'de de Liberty City şehrini ziyaret edebilmiştik. Liberty City ile son karşılaşmamız ise GTA 4 oyununda gerçekleşmiş, GTA 5'te Los Santos'a yolculuk etmiştik.

Yeni geliştirilen GTA 5 Liberty City Modu, GTA 5'in en yaygın olarak kullanılan mod yükleme aracı olan Open IV aracını geliştiren ekip tarafından hazırlanıyor. Bu mod oldukça ilginç bir yapıya sahip. GTA 5 Liberty City Modu'nda GTA 5'te yer alan haritanın bir bölümünün Liberty City'e dönüştürülmesinin yerine tamamen yeni bir bölge oyuna eklenecek. Bu iş için de GTA 5'in yanısıra Episodss From Liberty City adlı GTA 4 paketine ihtiyaç duyacaksınız. Episodes from Liberty City'deki harita GTA 5 içine dönüştürülecek ve bu sayede bu harita GTA 5'te oynanabilecek.

Open IV geliştirici ekibi bu modun ne zaman hazırlanacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmıyor; fakat olabildiğince hızlı bir şekilde modu hazırlayacaklarının sözünü veriyor.

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

İndir3.8 MB
Open IV Package Installer
Open IV Package Installer GTA 4, GTA 5 ve Max Payne 3 Mod Yükleme Aracı

İndir
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

Oyun
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