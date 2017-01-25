Görme Engellilerin Sanal Gözü Olan Uygulama: Aipoly

Görme engelli insanların günlük ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış Aipoly uygulaması sahip olduğu yapay zeka ile etrafınızdaki nesneleri tanımlayarak seslendirebiliyor.

Sanal asistanları farklı bir boyuta taşıyan Aipoly temel olarak akıllı telefon ve ya tabletinizin kamerasını kullanarak görüntü alanındaki nesneleri tanımlıyor ve bu nesnelerin ne olduklarını size sesli olarak bildiriyor. Aipoly sadece nesne tanımlama özelliğine de sahip değil. Uygulama metin okuma, tabela okuma, renk tanımlama, hayvan ve bitki tanımlama gibi özellikleriyle hayatınızı daha kolay hale getirebiliyor.

Aipoly henüz Türkçe'yi destekememekte. Buna rağmen uygulamanın seslendirdiği basit cümleleri anlayabilmek mümkün oluyor. Uygulama kameranızdan faydalandığı için düşük ışıkta kameranızın görüntü almasının mümkün olmadığı anlarda otomatik olarak flaşınızı açabiliyor.

Aipoly şu an için sadece iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarda ve iPad tabletlerde çalışıyor. Bu platform üzerinde ücretsiz indirmeye açılan Aipoly uygulaması 1000 civarında nesneyi tanımlayabilmekıte. Uygulamaya aylık üyelik ücreti ödediğinizde ise Aipoly daha fazla nesne tanımlayabiliyor, hayvan ve bitki tanımlama özellikleri aktifleşiyor. Uygulamaya abone olmayı ve aylık üyelik ücreti ödemeyi düşünen kullanıcılara 1 haftalık deneme süresi de sunuluyor.

Aipoly'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: