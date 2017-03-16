Görebileceğiniz En Gerçekçi Yelkenli Simülatörü Sailaway
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- 16.03.2017
Eğer denizciliğe ilgi duyuyorsanız ve bilgisayarınız üzerinde açık denizlerde bir yelkenli kullanma keyifini yaşamak istiyorsanız Sailaway yeni simülasyon oyunu dikkatinizi çekebilir.
Bir yelkenli simülatörü olarak tanımlanabilecek Sailaway'de Pasifik Okyanusu üzerinde yelkenlimiz ile zorlu şartlarda yol almaya çalışacağız. Okyanusun dev dalgaları ve fırtınalar yelkenlimizi savururken kontrolü elde tutmaya çalışacak ve heyecanlı bir maceraya atılacağız.
Sailaway'de oyunculara gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşatabilmek için okyanustaki atmosfere büyük özen gösteriliyor. Oyunda Pasifik Okyanusu üzerinde yapacağınız yolculuk tıpkı gerçek yolculukta olduğu gibi aylar alacak. Fakat online bir altyapıya sahip olan Sailaway'de siz oyunu oynamasanız bile tekneniz yol almaya devam edecek. Oyunculara yelkenlilerinin durumu e-posta yoluyla bildirilecek.
Sailaway'deki hava şartları ise gerçek hava durumu raporları kullanılarak oluşturulacak. Hava şartlarına, yağmur, akıntılar ve rüzgara oyunda büyük özen gösterildiği söylenebilir. Ayrıca tekneniz üzerinde gerçek bir teknede yer alan bütün kontroller ve özellikler yer alacak.
Sailaway, sadece grafikleriyle değil, oyun mekanikleriyle de gerçekliği hedefleyen bir oyun. Sailaway'in önümüzdeki ay Steam üzerinde satışa sunulması planlanıyor.
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