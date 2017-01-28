Ghost Recon: Wildlands'in Açık Dünyasına Yakından Bakalım

Ghost Recon: Wildlands için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun açık dünyasında hızlıca bir tur atıyoruz. Ayrıca bu esnada da oyunun hikayesiyle ilgili kısa bilgiler ediniyoruz.

Bolivya'da geçecek olan oyunda ükeye yapışan uyuşturucu çetelerini devirmeye çalışacağız. Uyuşturucu çetelerindenn arınmak için bölgeleri basmamız, yok etmemiz veya önemli kişileri kaçırmamız gerekecek.

Serinin ilk açık dünya oyunu olarak lansa edilen Ghost Recon: Wildlands'de gece ve gündüz desteği bulunacak. Ayrıca oyunu ister tek başımıza, istersek de coop olarka diğer oyuncularla birlikte bitirebileceğiz.

Oyunda özel kuvvetlerden seçilmiş 3 kişiyi yönetiyor olacağız. Ekibimize takım toparlan, pozisyon al, ateş ve ileri gibi komutlar vererek görevi taktiksel bir şekilde yapabileceğimiz. Ayrıca belirli bir bekleme süresi olan "Sync Shot" özelliği ile takımımızla birlikte nişan alıp aynı anda 4 düşmanı birden indirme şansımız da bulunacak.

Ghost Recon: Wildlands'de yaptığımız işlere göre deneyim puanı kazanacağız. Bu deneyim puanları ile seviye atlayıp yeni yetenekler ve silahlar açabileceğiz.

Ghost Recon: Wildlands 7 Mart 2017 tarihinde PC, PS4 ve XBox One platformlarına çıkış yapmadan önce beta sürümü ile karşımıza gelecek. Betaya buradan ulaşabilirsiniz.