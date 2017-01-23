Ghost Recon Wildlands'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu

Ubisoft'un bahar aylarının başlangıcı ile birlikte satışa sunacağı açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Oldukça uzun olan bu Ghost Recon Wildlands oynanış videosu bize oyunun tek kişilik senaryo modundan bir kesit sunuyor. Ghost Recon Wildlands'da Bolivya'ya yolculuk edeceğiz ve bir uyuşturucu karteli tarafından kontrol edilen ülkeyi özgürleştirmeye çalışacağız. Bunun içinde kartelin kamplarını basmamız, görevimiz için büyük önem taşıyan kişileri kamplardan kaçırmamız gerekecek. Videoda yapılan görev de bu türden bir görev.

Ghost Recon Wildlands, Latin Amerika'da geçen GTA oyunu olarak özetlenebilir. Oyuncular Ghost Recon Wildlands'da farklı araçları kullanabiliyorlar. Görevlerimiz bizi yağmur ormanlarının içindeki kamplara götürürken kasabalardan ve şehirlerden geçerken trafik içinde yol alabiliyoruz.

Oyundaki görevlerde bize yapay zeka tarafından kontrol edilen ekip arkadaşları eşlik ediyor. Görevleri nasıl yapabileceğinizi ise siz seçebiliyorsunuz. Dilerseniz gizlice ilerleyebilir, dilerseniz etrafı mermi gölüne çevirebilirsiniz.

Videodaki zorluk seviyesinin oyunun normal zorluk seviyesi olduğu açıklanıyor. Yüksek zorluk seviyesinde tek bir kurşunla ölebileceğimiz notu da düşülüyor.

Ghost Recon Wildlands, 7 Mart tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Bu tarihten önce düzenlenecek Ghost Recon Wildlands betasına katılmak için bu bağlantıdan kayıt yaptırabilirsiniz:

https://ghost-recon.ubisoft.com/wildlands/en-US/beta-registration/index.aspx