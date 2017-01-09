Ghost Recon Wildlands'da Uçuşa Hazır Olun

Ubisoft'un bahar aylarının başında oyuncuların beğenisine sunacağı açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands heyecan verici bir içerikle birlikte gelecek gibi görünüyor.

Açık dünya sisteminin kullanılacağı ilk Ghost Recon oyununda Latin Amerika'ya giderek uyuşturucu kartelleri tarafından yönetilen bir ülkeyi kurtarmaya çalışacağız. Oyunda karşımıza birçok farklı görev türü çıkacak. Bu görevleri tamamlayaabilmek için de bize farklı yöntemleri izleme imkanı verilecek. Kimi görevlerde gecenin karanlığından faydalanarak sessizce düşman üslerine sızabilecek, kimi görevlerde de ağır silahlarımızı kuşanarak etrafı mermi gölüne döndürebileceğiz.

Ghost Recon Wildlands'da görev türüne bağlı olarak farklı araçları kullanabileceğiz. Jipler gibi arazi araçlarının yanısıra zırhlı araçlar ve hatta helikopterler oyundaki araç seçenekleri arasında yer alıyor. Bu videoda da görebileceğiniz üzere bir görevde helikopterle yola çıkıp hedef noktaya vardığınızda helikopterden atlayarak havada süzülebilir ve düşmanlarınıza hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Ya da helikopteri terk etmek yerine helikopterin silahlarını konuşturarak düşmanlarınıza havadan ölüm yağdırabilirsiniz.

Ghost Recon Wildlands, 7 Mart 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkış yapıyor. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: