Ghost Recon Wildlands Çıkış Videosu

Ubisoft'un heyecanla beklenen açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands nihayet çıkış yaptı.

Oyunun çıkışına özel olarak bir fragman yayınlayan Ubisoft, bize Ghost Recon Wildlands'da nelerle karşılaşacağımız hakkında fikir veriyor. Bilindiği üzere Ghost Recon Wildlands'da Latin Amerika'ya yolculuk eden özel askerleri kontrol ediyoruz. Bolivya, bir uyuşturucu karteli tarafından ele geçirildikten sonra bir kokain cennetine dönüştürülüyor. Kokain trafiği sadece Bolivya'yı çürütmekle kalkmıyor, diğer ülkelere de zarar veriyor. Bu nedenle özel yetiştirilmiş askerler görevlendirilerek gizlice Bolivya'ya gönderiliyor. Biz kendi kahramanımızı yaratarak oyuna dahil oluyor ve yerel direniş örgütleriyle işbirliği yaparak uyuşturucu kartelini yok etmeye çalışıyoruz.

Ghost Recon Wildlands'da oyuncular geniş bir silah yelpazesine sahipler. Makineli tüfekler, pompalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri gibi kategoriler altında onlarca silah seçeneği bulunuyor; ayrıca toplayacağınız parçalarla silahları geliştirebiliyor, daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.

Ghost Recon Wildlands'da farklı kara araçlarının yanısıra helikopter ve uçak gibi hava araçlarını da kullanabiliyorsunuz. Oyunun açık dünyasının uçsuz bucaksız olduğunu belirtmekte fayda var; bu nedenle yolculuk yapmak için bu araçlara ihtiyaç duymaktasınız.

Ghost Recon Wildlands yüksek grafik kalitesine sahip. Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: