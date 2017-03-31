Game of Thrones 7. Sezon Yeni Fragmanı Yayınlandı

Hayranları tarafından heyecanla beklenen Game of Thrones 7. sezonu için yeni ve etkileyici bir fragman yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda farklı bir Game of Thrones 7. sezon fragmanı yayınlanmıştı. Fakat bu ilk fragmanda sadece dizideki ailelerin sembollerine ve dizideki kahramanların diyaloglarına yer verilmiş, dizi kahramanlarının herhangi bir görüntüsü paylaşılmamıştı. Yeni Game of Thrones fragmanında ise nihayet dizi karakterlerinin yüzlerini görebiliyoruz.

Fragmanda dizideki en önemli karakterlerden olan Lord Kumandan Jon Snow, Khaalesi ve Cersei'yi görebilmekteyiz. Cersei, Demir Tahta yerleşirken ejderhaların annesi Khaalesi kendi tahtına oturuyor. Jon Snow ise tahtsız olmasıyla dikkat çekiyor. Fragmanın sonunda Cersei'nin nefesindeki değişim dikkat çekiyor ve Ak Gezen'ler bizi karşılıyor.

Game of Thrones'un 7. sezonu önceki sezonlarla karşılaştırıldığında bir hayli geç başlayacak. Hatırlanacağı üzere dizinin 6 sezonu geçtiğimiz sene Nisan ayında başlamıştı. Game of Thrones 7. sezonu ise önümüzdeki Temmuz ayında gösterime giriyor. Bu da bir hayli bekleyeceğimiz anlamına gelmekte.

Game of Thrones 7. sezonu 16 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak.