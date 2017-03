Game of Thrones 7. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en çok izlenen dizileri arasında olan Game of Thrones, bir önceki sezon bittikten sonra uzun bir ara vermişti. Yeni yayınlanan Game of Thrones 7. sezon fragmanı ile dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı duyuruluyor.

Paylaşılan bilgilere göre Game of Thrones 7. sezonu 16 Temmuz 2017 tarihinde ilk bölümüyle gösterime girecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Game of Thrones'un 6. sezonu Nisan ayında gösterime girmişti. Bu nedenle dizinin yeni sezonunun olması gerekenden geç başladığını söyleyebiliriz. Üstelik Game of Thrones 7. sezonu diğer sezonlara göre daha kısa olacak ve daha az bölüm içerecek.

Yayınlanan "Sigils" adına sahip bu fragmanda dizide yer alan ailelerin sembollerine yer veriliyor. Bu sembollerin 3 boyutlu modellemeleri gösterilirken ailelerin üyelerinin kendi sesleriyle mesajları paylaşılıyor. Khaalesi ile başlayan mesajlarda dizinin geçmişine göndermeler yapıldığını, Ned Stark, Catelyn Stark ve Robert Baratheon'un sözlerine yer verildiğini görüyoruz. Fragmanın arka planındaki müzik ise tüyler ürpertici yapıda ve heyecanı yükseltiyor.

Game of Thrones'un 7. sezonu kısa sürecek olsa da dizideki birçok gizem bu sezon cevap bulacak. Temmuz ayına kadar bekleyecek olmamız ise üzücü bir durum.