For Honor'dan Görkemli Bir Çıkış Videosu
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- 15.02.2017
Ubisoft, bir süredir heyecanla beklenen Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor'u resmi olarak yayınlayarak oyun severlerin beğenisine sundu.
Oyun dünyasında aksiyon oyunları genel olarak modern zamanlarda ve gelecekte geçen oyunlar şeklindeler. GTA serisi, Call of Duty serisi, Battlefield serisi, Tomb Raider serisi gibi seriler bu akıma örnek verilebilir. Fakat bizi geçmişe götüren, Orta Çağ gibi ilginç bir zaman dilimine taşıyan aksiyon oyunlarıyla az karşılaşıyoruz. İşte bu nedenle For Honor duyurulduğunda bolca heyecanlanmış, Orta Çağ'da geçecek AAA kalitede bir oyun oynayacağımıza sevinmiştik.
Beklenen gün geldi ve Ubisoft, For Honor'ı satışa sundu. Daha önceden yayınlanan For Honor betalarında oyunun multiplayer modunu oynayabilme imkanı bulmuştuk. Oyunun tam sürümünde ise For Honor'un hikaye modunu da oynayabileceğiz. Bu modda Avrupa şovalyelerinin hikayeleriyle oyuna başlıyoruz. Daha sonrasında ise kuzeyin güçlü savaşçıları vikinglerin ve uzak doğunun onurlu savaşçıları samurayların maceraları ile oyuna devam ediyoruz.
For Honor içinde farklı kahraman sınıfları da yer almakta. Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:
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