For Honor'daki Savaş Alanına 360 Dereceyle Göz Atalım

Ubisoft'un önümüzdeki günlerde oyuncuların beğenisine sunacağı Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor için özel bir 360 derece video yayınlandı.

Farklı tarafların savaşlarına yer veren For Honor'da oyuncular kuzeyin güçlü savaşçıları vikinglerin, Japon kültürünün vazgeçilmez parçası olan samırayların ya da Orta Çağ Avrupa tarihinin önemli figürlerinden olan şovalyelerin yerine geçebiliyorlar ve savaş alanlarında birbirleriyle savaşıyorlar. Oyunda farklı online oyun modlarının haricinde tek kişilik senaryo moduna da yer verilecek. Hem senaryo modunda, hem de online karşılaşmalarda kale kuşatmalarına katılacak, savaş alanlarında düşmanlarımızla çarpışacağız.

Yayınlanan bu 360 derecelik video oyunda ziyaret edeceğimiz savaş alanlarından bir kesit sunuluyor. Videoda farenizi kullanarak çevrenize göz atabiliyorsunuz. Aynı işi klavyeniz üzerindeki yön tuşlarını kullanarak da yapabilmeniz mümkün. Savaşta yer alan bir askerin gözünden etrafınıza baktıkça yanınızda savaşan askerleri, üzerinize doğru gelen düşman askerlerini ve savaş alanında hayatını kaybeden askerleri görebiliyorsunuz.

For Honor, 14 Şubat tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsolları üzerinde çıkış yapıyor. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: