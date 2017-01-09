For Honor'da Devlerin Savaşı

Ubisoft'un Orta Çağ temalı aksiyon oyunu For Honor için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Orta Çağ çağ dönemi günümüzde aksiyon oyunlarında çok işlenen bir tema değil. Birçok ünlü aksiyon oyunu serisi ya günümüzde geçen ya da gelecekte geçen hikayelere sahip. Bu nedenle oyun dünyasında kılıç ve kalkanın konuştuğu Orta Çağ savaşlarına yer veren oyunlara büyük bir açlık duyuluyor. For Honor da bu açlığı gidermek üzere geliştiriliyor.

For Honor'un güzel yönü oyunculara 3 farklı taraftan birini seçmeye imkan tanıyacak bir oyun olması. Oyuncular For Honor'da dilerlerse denizlere korku salan Viking yağmacılarından biri, dilerlerse Avrupa şovalyelerinden biri, dilerlerse de Japon samuraylarından biri olabiliyorlar. Ayrıca oyunculara farklı kahraman sınıflarından birini seçme imkanı da veriliyor. Yayınlanan bu oynanış videosu da bize oyunun ağır siklet kahramanlarını tanıtıyor.

Bu kahramanlardan olan Shugoki çift eliyle kullandığı gürzü ve rakipleri tarafından durdurulması imkansız olan saldırılarıyla dikkt çekiyor. Vikinglerin şampiyonu olan Warlord ise yuvarlak kalkanı ve savunma yetenekleriyle ölümcül saldırı yeteneklerini birleştiriyor. Pacekeeper, diğer kahramanlar gibi yavaş bir savaş sistemi yerine hızlı ve dinamik bir savaş sistemine sahip. Kahramanımız kılıcını hnçeriyle birleştiriyor, hızlı bir şekilde saldırıp hareket edebiliyor. Bu da ona ağır düşmanları karşısında avantaj kazandırıyor.

For Honor için bu ay içinde bir açık beta düzenlenecek. Oyun 14 Şubat'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için resmi olarak çıkış yapıyor.