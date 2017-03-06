Final Fantasy 15 - GTX 1080 Ti Teknoloji Demosu
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- 06.03.2017
Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi olan GTX 1080 Ti ekran kartını tanıtmıştı.
GTX 1080 Ti, Nvidia'nın şu ana kadar çıkarmış olduğu en güçlü ekran kartı olan Titan X'ten de yüksek performans üreten ve Titan X'ten daha makul fiyatlı olan bir ekran kartı. Bu hafta içinde satışa çıkması beklenen kartın gücünü gösterecek ilk teknoloji demosu da GDC 2017 esnasında yayınlandı.
GTX 1080 Ti'nin ilk teknoloji demosu için Final Fantasy 15 oyunu tercih edilmiş. Bilindiği üzere Final Fantasy 15 ilk aşamada sadece oyun konsolları için yayınlanmıştı. Fakat oyunun geliştiricisi Square Enix oyunu PC platformuna taşımakta istekli olduğunu da dile getirmişti. Yayınlanan bu teknoloji demosu ise bize Square Enix'in Final Fantasy 15 PC sürümünü geliştirmekte kararlı olduğunu gösteriyor.
Luminous Studio adlı oyun motorunu kullanan Final Fantasy 15'in konsol sürümleri bir hayli kaliteli grafiklere sahipti. Fakat oyunun PC sürümü çok daha yüksek kaliteli grafiklere sahip olacak. Bu grafiklerin nasıl oluşturulduğu bu videoda anlatılırken Final Fantasy 15'in GTX 1080 Ti kullanan bir bilgisayar üzerinde çalışırken kaydedilen oynanış görüntüleri paylaşılıyor.
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