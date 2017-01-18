Eski Street Fighter Oyunları Nintendo Switch ile Geri Dönüyor!

Eğer 90'lı yıllarda çocukluğunuzu geçirdiyseniz Street Fighter efsanesine tanık olmuşsunuzdur.

Atari salonlarının vazgeçilmez oyunu olan Street Fighter'a birçoğumuz dünyalarca jeton harcayıp oyunu bitirmeye çalışırdık. Street Fighter 2 şüphesiz ki serinin en çok tanınan ve ilgi gören oyunu olabilir. Seneler önce atari salonlarında bıraktığımız bu klasik oyun Nintendo'nun yeni oyun konsolu Nintendo Switch ile birlikte geri dönüyor.

Ultra Street Fighter 2 adıyla yayınlanacak yeni Street Fighteroyunu temelde Street Fighter 2'nin nostaljik yapısını taşıyor. Bu 2 boyutlu dövüş oyununda klasik Street Fighter 2'deki graifkler HD kalitedeki grafiklerle yenileniyor. Fakat sadace nostaljik amaçlarla oyunu oynamak isteyenler Ultra Street Fighter 2'yi Street Fighter 2'nin retro görünümüyle, ses efektleriyle ve müzikleriyle oynayabiliyor.

Ultra Street Fighter 2, Nintendo Switch'in kabiliyetlerinden de yararlanabilecek. 2 arkadaş oyunu tek Nintendo Switch ile ek kontrol cihazına ihtiyaç olmadan oynayabileceksiniz. Oyun arkadaşlarınıza karşı dövüşebilmenize izin verirken arkadaşlarınızla birlikte yapay zekaya karşı dövüşmenize de imkan tanıyor. Eğer arkadaşınız da Nntendo Switch sahibiyse o da oyunu kendi oyun konsolu üzerinden oynayabilecek.

Ultra Street Fighter 2 tek başına Nintendo Switch almanıza sebep olabilecek oyunlardan bir tanesi.