Elon Musk Bu Oyunları Tavsiye Ediyor

Günümüzde teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden biri şüphesiz ki Elon Musk.

SpaceX ve Tesla firmalarının başında bulunan Elon Musk, hem insanoğlunun uzaydaki varlığının sınırlarını genişletmek, hem de dünyamızın doğal kaynaklarını korumak için büyük bir çaba gösteriyor. Tesla çatısı altında üretilen elektrik motoruna sahip araçlar gelecekte fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırabilecek potansiyele sahipler. Bunun yanısıra Tesla güneş enerjisine de yatırım yapıyor ve evlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle giderebilen sistemler geliştiriyor. Elon Musk, bu ileri görüşlülüğü sayesinde Donad Trump'ın teknoloji danışmanı olmuştu.

Elon Musk'ın bu yoğun gündemi nedeniyle oyun oynamaya pek vakit ayıramadığı düşünülebilir. Fakat sonuçta Elon Musk da hepimiz gibi bir insan ve o da arada stres atmaya, dinlenmeye ihtiyaç duyabiliyor. Video oyunları da kafa dinlemek için güzel seçenekler olmakta. Peki Elon Musk hangi oyunları oynuyor ve tavsiye ediyor? İşte teknolojinin parlayan ismi ile yapılan bir söyleşide ona hangi oyunları tavsiye ettiği soruluyor.

Elon Musk, kendisinden oyun tavsiyesi istendiğinde hiç düşünmeden soruya Overwatch cevabını vermekte. Musk bu oyunun yanısıra bir diğer Blizzard oyunu olan HearthStone'dan da bahsetmekte.

Musk, video oyunlarda kendisi için en önemli şeylerden birinin hikaye olduğu belirtiyor. Eskiden oyunların grafiklerinin ve seslerinin kaliteli olmadığı için hikayelerinin büyük önem taşıdığını anlatan Musk, yeni oyunlarda hikayeye eskisi kadar önem verilmediğinden şikayet ediyor. Bu duruma Deus Ex örneğini veren Musk, ilk Deus Ex oyununun son Deus Ex'ten çok daha iyi olduğunu iddia etmekte.

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