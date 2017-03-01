Dünyanın En Hızlı Elektrik Motorlu Otonom Arabası NIO EP9 Böyle Rekor Kırdı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor kıran NIO EP9 adlı sürücüsüz otomobil adeta teknolojinin gücünü sergiliyor.

Daha çıkmadan dünyanın en hızlı otonom araba modeli olacağı iddia edilen NIO EP9, bu iddiaların boş olmadığını kırdığı rekor ile bize kanıtladı.

NIO EP9'un dikkat çeken yönü, klasik fosil yakıt tüketen bir motor yerine elektrik motoruyla çalışıyor olması. Buna rağmen NIO EP9 yüksek hıza çıkarak fosil yakıtlı motorlardan farkı olmadığını gösteriyor. Zira kırılan rekorda NIO EP9 saatte 257 km hıza ulaştı.

Amerika'nın Teksas eyaletindeki Circuit of the Americas yarış pistinde yapılan rekor denemesinde NIO EP9 maksimum 257 km hıza çıktı ve pisti 2 dakika 40 sanite ve 33 salise gibi bir süreyle tamamladı.

7 adet elektrik motoruna sahip olan NIO EP9 1.342 beygir gücü üretiyor. NIO EP9'un çıkabileceği maksimum hız ise 273 km. NIO EP9, bu son denemesinde sürücüsüz olarak çıkılmış en yüksek hızları elde eden ve Circuit of Americas yarış pistini en kısa sürede tamamlayan sürücüsüz araç da oldu.