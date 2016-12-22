Dünyanın En Gösterişli RAM Modülleriyle Tanışmış mıydınız?

Eğer topladığınız sistemin sıradışı görünmesi hoşunuza gidiyorsa ve yeni bir sistem toplamayı planlıyorsanız Gskill firması tarafından üretilen bu yeni DDR4 Ram modüllerine bir göz atmanızda fayda var.

Gskill Trident Z RGB series adıyla piyasaya sürülecek bu yeni RAM modüllerini farklı yapan şey ise sahip oldukları özel aydınlatma sistmei. Gskill Trident Z RGB series RAM'ler farklı renkte yanarak renk değiştirebilen aydınlatmaya sahipler. Bu da karanlıkta kasanızın göz alıcı bir görüntü kazanmasını sağlıyor.

Gskill tarafından üretilen bu LED'li RAM modülleri aslında karşımıza ilk çıkan LED'li RAM modelleri değiller. Daha önceden farklı firmalar da LED aydınlatmaya sahip RAM modülleri piyasaya sürmüşlerdi. Fakat bu LED'li RAM modülleri sadece tek renk aydınlatma sunuyorlardı. Gskill'in yeni LED'li RAM modülleri RGB aydınlatma sayesinde renk değiştirebiliyorlar.

Gskill Trident Z RGB series LED'li RAM modülleri benzer şekilde aydınlatma sunan fanlar, su soğutma sistemleri veya kasa içi LED'ler ile birleştiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkartabilir. Eğer bilgisayarınıza gökkuşağı görünümü kazandırabilecek bu RAM modüllerini satın almayı düşünüyorsanız 2017'nin Ocak ayını beklemeniz gerekecek.

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