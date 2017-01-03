Diablo Sayesinde Tanıştılar, Diablo Temalı Düğün Yaptılar

Online olarak oynanan oyunlar günümüzde büyük ilgi görüyorlar. Ayrıca bu oyunlar yeni arkadaşlar edinmenize ve sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanlardan oluşan bir sosyal çevre oluşturmanıza da yardımcı olabiliyor. Hatta işi bir adım ileriye götürerek hayatınızın geri kalanında size eşlik edecek hayat arkadaşınızı da online oyunlar aracılığyıla bulabiliyorsunuz. Bu duruma uygun bir olay Diablo 3 oyununu oynamaktan keyif alan Singapurlu iki genç arasında yaşanmış.

Alvin Lau ve Alexis Loo adlı gençler popüler aksiyon RPG oyunu Diablo 3'ü oynarken tanışmışlar ve arkadaşlarını ilerleterek sevgili olmuşlar. Bir süre sonra da bu ilişkiyi resmiyete dökme kararı almışlar. Düğünleri için de tanışmalarına vesile olan Diablo oyununu tema olarak belirlemişler. Genç oyuncu çift, favori Diablo kahramanlarının kostümlerini kuşanıp etrafı Diablo'dan alışık oldukları mekanlar gibi dekore etmişler. Bu videoda da çiftin düğün öncesi fotoğraf çekim aşamasının kameraya yansıdığı görüntüleri görebiliyoruz.

Revenge of the Nephalem adını verdikleri düğünde erkek tarafı olan Lau, Crusader kostümü, Loo ise Demon Hunter kostümü giymiş. Kim bilir, belki de katedralin uzak bir köşesinde org başında bir Necromancer Nikah Masası çalıp söylüyordur.