Destiny 2 Duyuru Videosu

Geçtiğimiz günlerde daha önceden Halo oyunlarını da geliştirmiş olan Bungie yeni oyunu Destiny 2'nin üzerinde çalıştığını onaylamıştı.

2014 yılında çıkış yapmış olan Destiny, oldukça başarılı bir oyundu ve oyun dünyasında bir hayli iyi inceleme puanları almıştı. Bu açık dünya tabanlı FPS oyunu içinde oyunu zenginleştiren RPG elementleri barındırıyordu. Oyunda zindanlara girerek bölüm sonu canavarlarıyla savaşabiliyor, güçlü silah ve zırhları toplayabiliyordunuz. Ayrıca oyunda görevleri tamamladıkça, düşmanları yok ettikçe tecrübe puanı kazanabiliyor, kahramanınıza seviye atlatarak onu geliştirebiliyordunuz.

Bungie, Destiny'e çıkışından sonra da önem vermiş ve içerik güncellemeleriyle oyunculara farklı etkinlikler sunmuştu. Anlaşılan o ki Bungie'nin üzerinde çalıştığı tek şey Destiny içerik güncellemeleri değilmiş; serinin yeni oyunu Destiny 2 önümüzdeki dönemde heyecanla bekleyeceğimiz oyunlar arasında yer alacak.

Yayınlanan bu video Destiny 2'nin geliştirildiğini belgelerken bize sinematik görüntüler sunuyor. Mizah ile harmanlanmış videoda ilginç bir karakterin bar masasında geçmiş maceralarını anlattığına tanık oluyoruz.

Hatırlanacağı üzere Destiny Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına özel olarka geliştirilmişti. Destiny 2'nin ise hangi platformlara çıkış yapacağı henüz açıklanmadı. Umarız Destiny 2, PC platformuna da çıkış yapar ve bilgisayarda oyun oynayan oyuncuları sevindirir.