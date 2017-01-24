CS: GO'da Tek Başına Bütün Rakip Takımı Dize Getirdi!

Dünyanın en büyük Counter-Strike Global Offensive turnuvası olan ELEAGUE Major kısa bir süre önce başladı. Bu özel CS: GO turnuvasında şampiyon olacak takımın kazanacağı ödül ise tam tamına 1 milyon dolar.

Ödül bu kadar büyük olunca turnuvaya katılan takımlar da karşılaşmalarda varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar ve ortaya destansı sahneler çıkıyor. Bu sahnelerden biri de Team Liquid ve Team EnVyUs arasındaki karşılaşmalarda yaşandı. Karşılaşmaların bir noktasında Team Liquid takımının oyuncuları Team EnVyUs oyuncuları karşısında büyük bir dezavantaja sahipti. Team EnVyUs bütün Team Liquid oyuncularını birer birer temizliyordu. Geriye sadece jdm64 ya da JDM takma adına sahip Josh Marzano kalmıştı. 4 Team EnVyUs oyuncusuna karşı tek başına kalan Josh Marzano umudunu kaybetmedi ve savaşmaya devam etti.

Profesyonel bir oyuncu olmanın ne demek olduğunu uygulamalı olarak gösteren Josh Marzano keskin nişancı tüfeği ve flaş bombaları sayesinde 4 rakibini de teker teker yok etmeyi başardı. Josh Marzano'nun bu galibiyet sonraki soğukkanlılığı ise gözlerden kaçmadı.

Josh Marzano her ne kadar takımına efsanevi bir başarı kazandırmış olsa da karşılaşmaları Team EnVyUs 25'e 21 kazanmayı başardı. ELEAGUE Major finalleri 27 Ocak tarihinde başlayacak.