Conan Exiles, Sinematik Videosu ile Büyülüyor

Funcom’un 31 Ocak’ta Steam’de erken erişime açılacak açık dünya hayatta kalma oyunu Conan Exiles için geçtiğimiz gün yayınlanan oynanış videosunun ardından etkileyici bir sinematik video paylaşıldı.

Norveç merkezli geliştirici Funcom’un standart sürümü 30 dolar, Barbar sürümünü 50 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacağı oyunun yayınlanan 2 dakikalık sinematik videosunda çarmıha gerilmiş kızı kurtarmasının ardından vahşi – yırtıcı hayvanlarla mücadelesini izliyoruz.

Tek ve çok oyunculu modda oynama seçenekleri sunacak oyunun Barbar sürümünü alacak oyunculara özel Conan Exiles dijital çizgi romanı, özel Conan Exiles tişörtü, Dark Horse Comics’den 6 dijital Conan the Avenger çizgi romanı, dijital Conan kalemi ve kitap, The Coming of Conan e-kitabı, Age of Conan ve Rise of the Godslayer’ın ödüllü müzikleri ve ek olarak yeni Conan Exiles müzikleri ve oyun içi eşyalar verilecek.

Unutmadan, konsol oyuncusu iseniz 2017 bahara kadar sabretmeniz gerekecek. Oyunun konsol sürümüne ilk olarak Xbox One’da bakış atabileceğiz. PlayStation 4 için resmi olarak bir tarih paylaşılmış değil. Son olarak PC sürümünü sabırsızlıkla bekleyen oyuncular arasındaysanız aşağıdaki bağlantıdan oyunun indirme sayfasına gidebilirsiniz.

İndir Conan Exiles Açık Dünya Tabanlı Hayatta Kalma Oyunu

2017'nin Heyecanla Beklenen Hayatta Kalma Oyunu Conan Exiles