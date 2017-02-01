Conan Exiles Görkemli Bir Çıkış Yaptı

Funcom tarafından geliştirilen açık dünya tabanlı hayatta kalma oyunu Conan Exiles nihayet Steam üzerinde erken erişimde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Oyuncular uzun bir süredir Conan Exiles'ı heyecanla bekliyorlardı. Bunun sebebi ise oyunun sevilen oyun türlerini bir araya getirmesiydi. Oyunda Barbar Conan'ın fantastik dünyasına konuk olarak çorak topraklarda sürgüne gönderilmiş bir kahramanın yerine geçiyorduk. Bu noktadan sonra hayatta kalma mücadelemiz başlıyordu.

Conan Exiles'in geniş bir açık dünyaya yer vermesi, FPS ve TPS kamera açılarıyla oynanabiliyor olması bize Bethesda'nın ünlü rol yapma oyunu Skyrim'i hatırlatıyor. Oyunda hayatta kalma kısmı ise Minecraft'a benziyor. Conan Exiles'da açlığımızı gidermek için avlanmamız gerekiyor. Avlanabilmek için de kendi silahlarımızı yapmamız gerekli. Ayrıca kendi sığınağımızı da inşa etmemiz gerekiyor, bu sayede tehlikelerden ve yağmacılardan korunabiliyoruz. Oyunda derme çatma sığınaklar inşa ettikten sonra toplayacağınız kaynaklarla sığınağınızı bir kaleye dönüştürebiliyorsunuz.

Conan Exiles güzel grafikleriyle de tatmin edici bir görsel tecrübe yaşatıyor. Oyunun erken erişimde yayınlanmasına özel olarak paylaşılan bu video bize oyunda karşılaşacağımız sahnelerden kesitler sunuyor.