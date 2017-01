Call of Duty Zombileri ile 90'lı Yıllara Gidiyoruz!

Activision'ın geçtiğimiz sonbahar aylarında oyuncuların beğenisine sunduğu Call of Duty: Infinite Warfare oyununun zombi modu önümüzdeki günlerde Rave in the Redwoods adlı bir indirilebilir içeriğe kavuşacak.

Call of Duty Zombies modu oyunculara Call of Duty içerisinde farklı bir heyecan yaşama imkanı veriyor. Bu modda oyuncular 4 bir yandan saldıran zombilere karşı savaşıyor, köşeye sıkışmadan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dalga dalga gelen zombiler her dalgayla daha dagüçleniyor. Buna karşılık daha gelişmiş silahlar satın alabiliyoruz ve barikatlar kurabiliyoruz. Call of Duty: Infinite Warfare'deki zombi modu ise bize güzel yenilikler sunmuştu. Bu modda zombilere farklı tuzaklar kurabiliyorduk ve onları topluca yok edebiliyorduk. Ayrıca savaş kartları bize zor durumlarda avantaj kazanabilme imkanı veriyordu.

Call of Duty: Infinite Warfare'in zombi modu ilk olarak Zombies in Spaceland temasıyla çıkış yapmıştı. Bu tema bizi 80'li yıllara taşımıştı ve bize bir lunapark içinde zombilerle kapışma imkanı vermişti.

Yeni Rave in the Redwoods teması ise bizi biraz daha ileriye, 90'lı yıllara konuk ediyor. Bu yeni zombi modu temasında ormanın içindeki terk edilmiş bir kamp alanına konuk olacağız ve takım halinde hayatta kalmaya çalışacağız. Rave in the Redwoods'ın bu ayın sonunda yayınlanması bekleniyor.