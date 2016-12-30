Bu Mesaj Bütün iPhone'ları Kilitliyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda bir iPhone kilitleyen video ortaya çıkmıştı. Bu video çok kısa sürüyordu ve oynatıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra iPhone telefonu kilitleyerek kullanılamaz hale getiriyordu. Telefonunuzu çalışır hale getirmek için de telefonu zorla yeniden başlatmanız gerekiyordu.

Yeni ortaya çıkan bir iPhone kilitleyen mesaj ise benzer şekilde çalışıyor. MMS formatındaki bu mesaj, iPhone üzerindeki mesajlaşma uygulaması üzerinde açıldığında message.app uygulamasını saniyeler içerisinde çökertiyor. Telefon üzerinde nereye dokunursanız dokunun telefonunuz cevap vermiyor. Ancak Home tuşunu kullanarak uygulamayı kapatabiliyorsunuz.

MMS mesaj yoluyla telefonunuz kilitlendikten sonra message.app uygulamasını kapattığınızda bu uygulamayı tekrar çalıştırabilmeniz mümkün olmuyor. Yani telefonunuz üzerinden mesajlaşma yapmanız mümkün olmuyor. Hatanın düzeltilebilmesi için telefonunuz üzerinde özel bir bağlantı açmanız gerekiyor. Bu hata iOS 10.2.1 işletim sistemi üzerinde tespit edilmiş. Hatanın diğer iOS sürümlerinde mevcut olup olmadığı bilinmiyor.

Video bize iPhone telefonumuza bilinmeyen kaynaklardan gelen MMS mesajları açmamamızı öğütlüyor. Ayrıca size beklenmedik şakalar yapmaktan hoşlanan arkadaşlarınızın tarafından da tuzağa düşürülebilirsiniz.

Apple bu hata hakkında henüz bir açıklama yapmış değil, hatanın ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi de paylaşılmadı.