Dün GDC 2017 etkinliği sırasında düzenlenen bir sunumda Gearbox Software patronu Randy Pitchford sahneye çıkarak Borderlands 3 oyununda kullanılacak grafik teknolojilerini gösteren bir teknoloji demosu anlatımı yaptı.

Bilindiği üzere cell shade adı verilen teknolojiyle hazırlanan önceki Borderlands oyunları kendilerine özgü görsel stilleriyle başarı kazanmışlardı. 3 boyutlu bir çizgi roman havası veren oyun grafikleri hem güzel görünüyor, hem de akıcı bir şekilde bilgisayarları yormadan gösterilebiliyordu. Unreal Engine oyun motoru kullanılarak geliştirilen Borderlands oyunlarının grafikleri bu nedenle günümüze kadar çok değişiklik göstermemişlerdi. Fakat bu durum Borderlands 3'te değişecek gibi görünüyor.

Unreal oyunlarını ve Unreal oyun motorlarını geliştiren Epic'in etkinliği sırasında gösterilen Borderlands 3 teknoloji demosu bize yeni Borderlands oyununun geliştirilmekte olduğunu ve bu oyunda Unreal Engine 4 oyun motorunun kullanılacağını belgeliyor.

Randy Pitchford, sunumda Borderlands 3'de kullanacakları render teknolojisini nasıl yapılandırdıklarını açıklıyor. Bunun yanısıra ışık yansımalarının değişen yüzeylere ve ortamlara göre nasıl ayarlandığından da bahsediliyor.

Randy Pitchford, bu teknoloji demosundaki görüntülerin herahangi bir oyuna ait olmadığının altını çiziyor ve videodaki teknolojilerin yeni Borderlands oyununda kullanacağı bilgisini paylaşıyor.

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