Bir Efsanenin Geri Dönüşü: Torment: Tides of Numenera

90'lı yıllar oyun dünyasının en parlak dönemlerinden biriydi. Bunun sebebi ise 3 boyut teknolojisinin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde oyun grafiklerinin istenilen kalitede olmadığı için hikaye gibi öğelere ağırlık verilmesiydi. Sonuçta destansı hikayelere sahip farklı oyunlar oynayabilme imkanı bulmuştuk. Bir rol yapma oyunu klasiği olan Planescape: Torment de bu oyunlardan biriydi.

Aradan yıllar geçse de 90'lı yıllardaki başyapıt niteliğindeki oyunları unutamıyoruz. İşte bu sebepler o dönemde çıkmış oyunlar yenilerek tekrar oyuncuların beğenisine sunuluyor veya yıllar sonra bu oyunların devam oyunları geliştiriliyor. Torment: Tides of Numenera, kendisini Planescape: Torment'in ruhani devam oyunu olarak tanıtan bir yapım. inXile Enternatinment tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde erken erişimde oyuncuların beğenisine sunulan Torment: Tides of Numenera, 28 Şubat'ta resmi olarak çıkış yapacak.

Oyunun geliştirici ekibi, oyunun çıkışına az bir süre kala oyundaki görev sistemini açıklayan bir oynanış videosu yayınladı. Videoda kendi seçimlerimizi yaptığımızda bu seçimlerin etkilerini anlık olarak görebiiyoruz. Tek yapmanız gereken karşınıza çıkan seçeneklerden birini seçmek.

Torment: Tides of Numenera'nın görev sistemi bu oyunun RPG oyunları arasında özel bir yer edineceğine işaret ediyor. Oyunun Steam üzerindeki erken erişim yorumları da bir hayli iyi: