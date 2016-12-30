Binlerce Star Wars Oyuncusu Prenses Leia'yı Böyle Uğurladı

Film dünyası ve Star Wars filmlerinin hayranları geçtiğimiz günlerde çok acı bir kayıp yaşadı. Star Wars evreninde vazgeçilmez bir yere sahip olan Prenses Leia adlı kahramanı canlandıran Carrie Fisher geçirdiği kalp krizi sonucunda 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Filmlerde Princess Leia kahramanını canlandıran Carrie Fisher'ın ölümü dünyayı sarsarken Star Wars hayranları özel etkinliklerle Carrie Fisher'ı son yolculuğuna uğurlamaya çalıştılar. Bu etkinliklerden biri de Star Wars: The Old Republic adlı MMORPG oyununda gerçekleşti. Star Wars serisinin hayranları oyun içerisinde Prenses Leia'ya çok benzeyen bir kahraman yarattılar. Dünya çapından oyuncular ise oyunda Prenses Leia'yı görebilmek için toplandılar. Sonuçta düzenlenen sanal etkinlikte binlerce oyuncu bir araya geldi. Bu sanal etkinliğe katılanlar arasında gücün karanlık tarafında yer alan oyuncular da bulunuyordu. Yani oyuncular, aralarındaki savaşı bir kenara bırakıp Prenses Leia'yı anmak için bir araya geldiler.

Prenses Leia Organa ile ilk olarak 1977 yılında tanışmıştık. Star Wars Episode IV: A New Hope adlı filmde ortaya çıkan Prenses Leia, baskıcı Galaktik İmparatorluk karşısında direniş kuvvetlerine liderlik etmiş ve umudun simgesi olmuştu.

Star Wars: The Old Republic'i oynamak isterseniz bu bağlantıyı kullanrak bu ücretsiz MMORPG'yi deneyebilirsiniz: