Belgesel: Resident Evil 7 Nasıl Geliştirildi

Hatırlanacağı üzere Resident Evil 7 geçtiğimiz Ocak ayında resmi olarak çıkış yapmış ve oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Hazırladığımız Resident Evil 7 inceleme yazımızda oyunu detaylı bir şekilde değerlendirmiş ve birçok oyun inceleme çevresi gibi oyuna bir hayli beğendiğimizi belirtmiştik. Bunun sebebi ise Resident Evil 7 ile birlikte serinin FPS kamera açısına geçmesine rağmen serinin survival-horror mekaniklerine geri dönüyor oluşuydu. Bunun yanında yüksek grafik kalitesi, korku filmlerinin iyi analiz edilmesiyle ortaya çıkarılan korku oyunu elementleri ve derinliğe sahip hikaye Resident Evil 7'nin başarısını artırıyordu.

İzleyeceğiniz bu belgesel türündeki videoda Resident Evil 7'yi geliştiren ekip oyunun geliştirilme hikayesini bize aktarıyor. Yeni oyun konseptinin nasıl oluşturulduğu, hangi fikirlerin kullanılıp hangi öğelerin sonradan çıkarıldığı gibi bilgiler paylaşılıyor.

Videoda paylaşılan bilgilere göre ekip, Resident Evil 7'yi geliştirmeye 2013 yılında başlamış. Resident Evil 5 ve Resident Evil 6'da aksiyona kayan oyun yapısından sonra oyunun yönetmeni oyun severlerin de taleplerini göz önünde bulundurarak "korku" temeline geri dönmeye karar vermiş. Buna bağlı olarak önceki oyunlarda genişletilen oyun alanı Resident Evil 7'de daraltılmış ve oyuncuların oyunu kişiselleştirebilmesi ve kahramanın yerine kendilerini koyabilmeleri sağlanmış. Ayrıca oyun konsepti oluşturulurken Evil Dead gibi filmler referans alınmış.

Resident Evil 7 projesinin başında ekip, akıllarındaki konsepti batıdaki stuüdyoya anlatabilmek için oyundan bağımsız bir CG video hazırlamış. Belgesel içinde yer verilen bu konsept videosunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz; zira sizi kan dondurucu görüntüler bekliyor.

Resident Evil 7 geliştirilirken oyuna bir nefes tutma mekaniği eklenmesi planlanmış. Bu mekaniğe bağlı olarak oyuncular oyunda nefeslerini tutabiliyor ve bu sayede zombilerin yanından onları uyarmadan geçebiliyorlarmış. Nefesiniz gittikçe azaldıkça heyecan artıyor, nefesiniz tükendiğinde ise zombiler size saldırıyormuş. Fakat ekip, bu durumun oyuncuları gerçek hayatta da nefeslerini tutmaya ittiğini görünce bu fikirden vazgeçmiş; çünkü oyun yorucu bir yapıya bürünmüş. Yani Resident Evil 7 geliştirici ekibi isteseler bizi çok daha fazla heyecanlandırıp korkutabilirmiş.

Eğer halen Resident Evil 7'yi oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak oyunun demosunu indirebilir ve nasıl bir tecrübe yaşattığını görebilirsiniz: