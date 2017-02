Battlefield 1'in Yeni Oyun Modu Frontlines'a Yakından Bakış

Geçtiğimiz sene çıkış yapan FPS oyunları arasında en başarılı oyunlardan biri olan Battlefield 1 kısa bir hikaye modu sunsa da multiplayer açısından bir hayli zengin bir içeriğe sahipti.

Anlaşılan o ki oyunun geliştiricisi DICE ve yayıncısı Electronic Arts, Battlefield 1'i yeni içeriklerle besleyerek oyuncuların ilgisini canlı tutmaya çalışacak. Bu amaçla önümüzdeki ay içinde They Shall Not Pass adı verilen yeni bir DLC satışa sunulacak.

They Shall Not Pass, Battlefield 1'e online oyun modu için yeni bir kahraman sınıfı, yeni haritalar, yeni bir araç ve yeni bir silah seçeneği ekliyor. Bunların yanında Frontlines adlı bir oyun modu da oyuna eklenecek. Yayınlanan bu video bize Frontlines'ı tanıtmakta.

Conquest ve Rush modlarının karışımı şeklinde hazırlanmış Frontlines'ta takımlar öncelikle haritanın merkezindeki kontrol noktalarını ele geçirmeye çalışacaklar. Birbirleriyle bağlantılı bu noktalar ele geçirildikten sonra sıra rakip takımın karagahını basmaya gelecek. Buradaki amacımız ise karargahta yer alan 2 farklı telgraf istasyonunu ele geçirmek olacak. Rakip takım, istasyonları kullanarak bombardıman yapabilecek. Bütün bu işleri gerçekleştirirken zamana karşı yarışıyor olmamız heyecanı artıracak.