Battlefield 1 - They Shall Not Pass

Geçtiğimiz senenin en başarılı FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 1'in They Shall Not Pass adlı yeni inidirlebilir içeriği için özel bir video yayınlandı.

Sinematik görüntüleri oyun içinden alınan görüntülerle birleştiren videoda bize yeni DLC'nin hikayesi özetleniyor. They Shall Not Pass'ta 1. Dünya Savaşı'nın batı cephesine konuk olacağız. Bu DLC ile birlikte oyuna Fransız ordusu da ekleniyor. Oyuncular Fransız kuvvetlerini veya Fransa'yı işgal etmeye çalışan ordulardan birini seçerek savaşacaklar. They Shall Not Pass DLC'sinin adı da bu çatışmalar sırasında Fransız güçlerinin kullandığı slogandan geliyor.

They Shall Not Pass indirilebilir içeriği ile birlikte oyunun çok oyunculu oyun moduna 4 yeni harita ekleniyor. Ayrıca Frontlines adlı yeni oyun modu da bizi bekliyor. Bu modda düşman ordusunun üssüne sızmaya ve telgraf istasyonlarını ele geçirmeye çalışacağız. Bu iş için öncelikle savaş alanının merkezini kontrol etmemiz gerekecek. They Shall Not Pass ile birlikte yeni silahlar ve savaş araçları da oyuna ekleniyor.

They Shall Not Pass, Battlefield 1 Premium Pass sahiplerine 14 Mart'ta, diğer oyunculara bu tarihten 2 hafta sonra sunulacak.