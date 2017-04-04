Batman Arkham VR PC'ye Geliyor!

Eğer kendinizi Batman'in yerine koyarak oynayabileceğiniz gerçekçi bir Batman oyunu arıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Birkaç ay önce PlayStation VR platformuna özel olarak yayınlanan Batman Arkham VR oyununun PC sürümü de yayınlanacak.

Hatırlanacağı üzere Batman Arkham VR'da tıpkı Batman'ın maskesi gibi PlayStation VR sanal gerçeklik başlığımızı kafamıza takıyor, kontrol cihazlarımızı kullanarak Batman'ın sahip olduğu araçları kontrol edebiliyor, yumruklarımız ile düşmanlarımızla savaşabiliyorduk. Batman Arkham VR, diğer Batman oyunlarından bir hayli farklı bir yapıdaydı. Oyunun sanal gerçeklik ile uyumlu olmasının haricinde Batman Arkham VR'da kahramanımızı birinci şahıs bakış açısıyla oynamaktaydık. Diğer Batman oyunlarında ise Batman'i 3. şahıs kamera açısıyla kontrol ediyorduk. FPS kamera açısı şüphesiz ki oyunu daha gerçekçi bir hale sokuyor, kendimizi Batman ile özdeşleştirmemize imkan veriyordu.

Yayınlanan bu video ile duyurulan Batman Arkham VR PC sürümü Oculus Rift ve HTC Vive sanal gerçeklik sistemleri ile uyumlu olacak. Batman Arkham VR PC sürümünün çıkış tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmiş, yani oyunu çok beklemeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de Batman Arkham VR ön siparişe açılacak.

Batman Arkham VR'ın PlayStation VR sürümü 20 $ gibi makul bir fiyatla satılıyordu. Oyunun PC üzerinde de yakın fiyatla satılması bekleniyor.