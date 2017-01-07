Asus Zenfone 3 Deluxe Kapsamlı Dayanıklılık Testi

Asus Zenfone 3 Deluxe sahip olduğu teknik özelliklerle birçoğumuzun dikkatini çeken bir akıllı telefon.

Snapdragon 625 işlemciyle ve 4 GB RAM ile gelen Asus Zenfone 3 Deluxe'ün sahip olduğu PureMetal teknolojisi cihazın gövdesinin metal alaşımlı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Asus bu telefonu pazarlarken telefonun tamamen metal olduğunu iddia etmekte. Daha önceden de farklı amiral gemisi konumundaki telefonları zorlu testlere sokan JerryRigEverything bu videoda da Asus Zenfone 3 Deluxe'e dayanıklılık testi uyguluyor ve telefonun tamamen metal olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bunun haricinde telefona bükülme, çizilme ve yanma testleri uygulanıyor.

Çizilme testinde cihazın ekrana farklı sertlikteki uçlarla çizikler atılıyor. Asus Zenfone 3 Deluxe bu testten sahip olduğu Gorilla Glass ekran sayesinde tatmin edici bir sonuçla çıkıyor. Fakat cihazın gövdesinde çizilme testi yapıldığında cihazın tamamının Asus'un iddia ettiği gibi metal olmadığı ortaya çıkıyor.

Asus Zenfone 3 Deluxe'e çizilme testinden sonra yanma testi uygulanıyor ve ekranın yüksek ısı karşısında nasıl bir tepki verdiği ölçülüyor. Bu test sonucunda Asus Zenfone 3 Deluxe ekranı çalışmaya devam ediyor; fakat görsel olarak deformasyon meydana geliyor.

Bükülme testinde ise telefon hem arkaya hem de öne doğru eğrilerek bükülüp bükülmeyeceği gözleniyor. Sonuçlarını videodan takip edebilirsiniz. İyi seyirler.