Apple, Yeni iPad Pro Reklamında Microsoft'a Hunharca Giydiriyor

Microsoft'un yayınladığı reklamlarla Google ve Apple gibi firmalara sataştığına sıkça tanık olmuştuk. Öte yandan Apple genellikle kendi ürünlerinin güzel yönlerini öne çıkaran reklamlar yayınlamış, rakiplerinin sataşmalarına karşı efendiliğini koruyarak sessiz kalmıştı.

Anlaşılan o ki Apple, Microsoft'un fırlattığı taşlar sonucunda sabrını kaybetmiş ve sert bir cevap vermeye karar vermiş. Apple, yayınladığı son iPad Pro reklamında Microsoft'un Surface tablet ve Windows işletim sistemini hedef alıyor ve Microsoft'u adeta yerden yere vuruyor.

Apple'ın Microsoft'un damarına bastığı nokta ise güvenlik. Apple, reklamda iPad Pro'nun Windows bilgisayarlarda ve Windows işletim sistemini kullanan Surface tabletlerde karşılaşılan virüslerden etkilenmediğini iddia ediyor. Reklamda yer alan biri bu tür virüslerden korktuğunu, bu nedenle dizüstü bilgisayarını kullanmaktan çekindiğini dile getirmekte.

iOS işletim sistemini kullanan ve sadece Apple'ın App Store uygulama marketi üzerinden uygulama yüklenebilen iPad Pro'ya bilgisayar virüslerinin bulaşmaması oldukça doğal bir durum. Buna rağmen Windows işletim sistemine kullanıcılar 3. parti bağımsız uygulamalar ve yazılımlar yükleyebiliyorlar. Virüs ve zararlı yazılımların birçoğu da bu 3. parti yazılım ve uygulamalardan bulaşabiliyor.

Bakalım Microsoft bu reklama nasıl karşılık verecek.

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