Amerika'nın Dehşet Verici Elektromanyetik Raylı Silahı Test Edildi

Günümüzde savaş teknolojilerinin geldiği hal gerçekten korkutucu seviyelerde. Amerikan ordusu tarafından geliştirilen Railgun - Elektromanyetik Raylı Silah ise bu korkutucu seviyeyi gözler önüne seriyor.

Railgun aslında çok yeni bir konspet değil. Bu silah türünü daha çok video oyunlarda görüyorduk. Quake gibi oyunlarda karşımıza çıkan Railgun'ın temel özelliği ise yüksek hızda mermi fırlatarak düşmanları delip geçmesiydi.

Bir oyun öğesi olarak Railgun güzel bir şey olsa da gerçek hayatta hiç de güzel görünmüyor. Amerikan ordusu, Railgun'ı gerçeğe dönüştürmek için yaptığı çalışmaları tamamladı ve bir prototip üreterek testlerini gerçekleştirdi. Bu videoda da Railgun'ın nasıl çalıştığını görebiliyoruz.

Günümüzde kullanılan ateşli silahlar genellikle mermilerin içindeki barutu ateşleyerek bu mermilerin fırlatılmasını sağlıyor. Fakat Railgun tamamen farklı bir mantıkla çalışıyor. Bu silahta mermi itme gücü patlayıcı maddeler yerine elektromanyetik güç ile üretilmekte. Ortaya çıkan güç o kadar büyük ki fırlatılan mermiler binlerce km hıza çıkabiliyor ve en kalın zırhı bile delebiliyor. Üstelik silahın menzili de standart silahlara göre büyük oranda artıyor.

Amerikan ordusu hazırladığı bu dev Railgun prototipini başarılıyla çalıştırmayı başardı. Railgun prototipi ile ilgili olarak dikkat çeken bir gerçek var; o da silahın tek bir mermisini ateşlemek için 25 magewatt gibi büyük bir enerjiye ihtiyaç duyulması. Bu miktar küçük bir kasabanın enerji ihtiyacıyla hemen hemen aynı seviyede.

Railgun'ın prototip olmaktan çıkarak orduda kullanılabilmesi için bazı engellerin aşılması gerekiyor. Öncelikle silahın kullanım ömrü oldukça kısa. Silahı birkaç defa ateşledikten sonra ortaya çıkan güç nedeniyle silah kullanılamaz hale geliyor. Silahın güç ihityacını karşılamak ise ayrı bir problem. Bu iş için birkaç santral veya küçük bir nükleer reaktör gerekebiliyor. Amerikan ordusunda ise bu enerjiyi üretebilecek gemiler bulunmakta. Bu gemilerden olan USS Zumwalt, 4 farklı jeneratörüyle 78 MW güç üretebiliyor ve silahı birkaç defa ateşleyebiliyor. Yani Railgun gelecekte gemilerde kullanılabilme potansiyeline sahip.