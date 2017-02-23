AMD Ryzen 7 1800X ve Intel i7 6900K Sniper Elite 4 Karşılaştırması
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- 23.02.2017
Geçtiğimiz sene Zen çekirdek mimarisini duyuran AMD, bu mimariyi kullanacak masaüstü işlemci ailesini Ryzen olarak adlandırmıştı.
AMD Ryzen işlemcilerin farklı modelleri bulunacak. Bu modellerin en üstünde ise Ryzen 7 serisi yer alıyor. Ryzen işlemcilerin en yüksek performans sunacak modeli olan Ryzen 7 1800X, Intel'in i7 6900K işlemcisi karşısında konumlandırılıyor.
AMD kendi düzenlediği bir etkinlikte yeni Ryzen 7 işlemcilerin adlarını açıklarken bu işlemcilerin banchmark ve oyun testlerine de yer verdi. Yapılan bir oyun testinde çift AMD Radeon RX 480 ekran kartıyla oluşturulan Crossfire sistemlerde yeni çıkış yapan Sniper Elite 4 çalıştırıldı. Sistemlerinden bir tanesinde i7 6900K, diğerinde ise Ryzen 7 1800X işlemci bulunuyor. Oyunların görüntüleri monitörlere verilirken saniyedeki kare hızları ekrandaki göstergelerden takip edilebiliyor.
Sniper Elite 4 testinde Ryzen 7 1800X işlemcinin i7 6900K'dan küçük bir miktar daha fazla performans sunduğu görülebiliyor. i7 6900K'nın 1000 doların üstünde bir fiyata sahip olduğu düşünülürse 500 dolar civarında fiyata sahip olan Ryzen 7 1800X'in bu işlemciye ciddi bir rakip olacağı söylenebilir.
Yapılan bu testin AMD'nin kendi etkinliğinde gösteriliyor olması, test için belli bir oyun seçilmiş olması nedeniyle bu görüntülerin Ryzen 7 1800X'in performası göstermekte tek başına yeterli olmayacağını söyleyebiliriz. Ryzen işlemciler çok kısa bir süre sonra satışa sunulacak. İşlemciler çıktıktan sonra da gerçek performanslarını görebileceğiz.
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