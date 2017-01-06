AMD Radeon Vega, DOOM'da 4K Çözünürlük ile Şov Yaptı
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- 06.01.2017
AMD, 2017'e oldukça hızlı bir başlangıç yaptı.
Geçtiğimiz aylarda AMD Zen işlemci mimarisini ve masaüstü Ryzen işlemcilerini tanıtan firma, Polaris mimarisine sahip ekran kartlarından daha yüksek performans sergileyen AMD Radeon Vega mimarisine sahip ekran kartlarını CES 2017 sırasında görücüye çıkardı. Bu yeni mimari büyük bir boşluğu dolduruyor; çünkü AMD, Polaris ekran kartlarıyla Nvidia'nın GTX 1070 ve 1080 gibi kartlarına rakip olamamış, kendisini orta segment ile sınırlandırmıştı. Vega işlemciler ise GTX 1080 ve Titan X'le boy ölçüşebilecek performanslara sahip olacaklar.
AMD, yeni mimariye sahip ekran kartlarının gücünü sergilemek üzere bu özel videoyu yayınladı. Videoda son dönemlerin başarılı FPS oyunu DOOM Ultra ayar seviyesinde, 4K çözünürlükte ve Vulkan altyapısı aktifken çalıştırılıyor. Oyunun çalıştırıldığı sistemde de Ryzen işlemci kullanılmakta. Sonuçlara bakıldığında ise oldukça tatmin edici bir performans görebiliyoruz. Oyun 4K çözünürlükte en yüksek grafik kalitesi ayarlarıyla 60 FPS altına düşmeden oynanabiliyor.
AMD Radeon Vega ekran kartları 2017'nin ilk yarısında çıkış yapacak. Bu ekran kartlarının fiyatları henüz açıklanmadı. Kartları muhtemelen yaz aylarında satın alabileceğiz; çünkü daha önceki AMD ekran kartı serileri de yaz aylarında raflardaki yerlerini almışlardı.
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