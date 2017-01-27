Ace Combat 7: Skies Unknown ile Uçak Savaşı Keyfi Bilgisayarlarımızda

Eğer bu sene içinde bilgisayarlarınız üzerinde kaliteli bir uçak savaşı oyunu oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Bandai Namco'nun ünlü Ace Combat serisinin son oyunu Ace Combat 7: Skies Unknown PC platformuna da çıkış yapacak.

Ace Combat 7: Skies Unknown ilk olarak 2015 yılında sadece PlayStation 4 oyun konsolu için duyurulmuştu. Serinin önceki oyunları da (Ace Combat: Assault Horizon hariç) oyun konsollarına özel olarak çıkış yapmışlardı. Ace Combat oyunları simülasyon türünde bir oynanıştan ziyade aksiyon odaklı bir oynanış yapısı sunmaktaydılar. Sinematik bir anlatımla aktarılan hikayeye bağlı kaldığımız oyunlarda farklı kahramanların maceralarına tanık olmuştuk.

Yayınlanan bu yeni Ace Combat 7 videosu oyunun PC platformuna da çıkış yapacağını duyururken bize oyundan sinematik sahneler sunuyor. Ayrıca videoda karşılaşacağımız farklı uçak modellerini de yakından görebiliyoruz. Açıkçası kaliteli bir hikayeye bağlı olan, sinematik hikaye anlatımıyla desteklenen ve yüksek dozda aksiyon içeren bir Ace Combat oyunu oynamak hoş olurdu.

PC'ye çıkış yapan Ace Combat: Assault Horizon çok iyi inceleme notları yakalamamıştı, Ace Combat 7: Skies Unknown'ın nasıl bir başarı yakalayacağını 2017'nin ilerleyen dönemlerinde göreceğiz.