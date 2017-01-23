2017'nin Heyecanla Beklenen Hayatta Kalma Oyunu Conan Exiles

Funcom tarafından geliştirilen ve önümüzdeki günlerde erken erişimde PC oyuncularının beğenisine sunulacak açık dünya tabanlı hayatta kalma oyunu Conan Exiles için bolca oyun içi görüntü içeren yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bizi Barbar Conan'ın yaşamış olduğu fantastik dünyaya konuk edecek olan Conan Exiles temel olarak Skyrim ve Minecraft oyunlarını tek bi oyun içinde harmanlayan bir rol yapma oyunu. Oyuncular Conan Exiles'ı dilerlerse tek başlarına oynayabilecek, dilerlerse bir MMORPG gibi diğer oyuncularla birlikte oynayabilecekler. Oyunda sürgün edilmiş ve çorak topraklarda aç ve susuz bir şekilde bırakılmış bir kahramanın yerine geçeceğiz ve hayatta kalmaya, sonrasında ise kendi klanımızı kurarak diğer barbar kabileleri karşısında kontrol elde etmeye çalışacağız.

Yayınlanan bu video oyunun savaş sistemini bize açıklıyor. Oyuncular baltalar ve dev kılıçlar gibi yakın mesafede etkili silahları kullanarak kanlı infazlar gerçekleştirebilecekler. Bunun yanısıra ok ve yay ile fırlatılan baltalar ve bıçaklar gibi uzak mesafede etkili silahlar da kullanabilecekler.

Conan Exiles oyunculara kendi silahlarını ve kalelerini inşa etme imkanı veriyor. Bina inşa ederken stratejik konum büyük önem taşıyacak. Kalenizi yüksek bir yere kurmak size okçular karşısında avantaj sağlayacak. Oyunda dev kalelerin yıkılmasına şahit olabileceğiz. Ayrıca savaşlarda tanırıların desteğini de talep edebilecek, dev canavarları çağırarak düşmanımıza kabus yaşatabileceğiz. Aynı durum bizim için de geçerli olacak. Avatar adı verilen bu dev canavarları yok etmek için onları çaıran büyücüleri bulup yok etmemiz gerekecek.

Geniş bir açık dünya sunan ve güzel grafiklere sahip olan Conan Exiles 31 Ocak'ta erken erişimde Steam üzerinde oyun severlerin beğenisine sunulacak. 2017 baharında da oyunun Xbox One önizlemesi yapılacak.