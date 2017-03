Merhaba Tamindir.com takipçileri. Bu videomuzda sizler için 2017'nin en çok dikkat çeken mobil oyunlarını bir araya toplamaya çalıştık.

2017 yılında bizlerle buluşan bu oyunları seçerken, farklı kategoriler altında yer alan ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen oyunları seçmeye özen gösterdik. Aslında 2017 yılında çıkış yapan ve bu listede yer alabilecek daha birçok oyun olsa da bizler listemizi olabildiğince kısa tutarak, sizlere en iyi mobil oyunları sunmayı hedefledik.

O zaman lafı daha fazla uzatmadan 2017'nin en çok dikkat çeken mobil oyunları listemize gelin hep birlikte göz atalım.

1- Strike of Kings

Mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz en iyi MOBA oyunlarından bir tanesi olan Strike of Kings, şüphesiz ki 2017'nin en çok dikkat çeken oyunları arasında ilk sırayı alıyor. Her yaştan ve her kesimden oyunculara sahip olan Strike of Kings, sizlere gerçekten eşsiz bir çevrimiçi oyun deneyimi sunuyor.

2- Super Tank Rumble

3- Sky Dancer

4- Dr. Driving 2

5- War Friends

6- Turbo League

7- Castle Creeps TD

Umarız listemizde yer alan ve sizler için seçtiğimiz oyunları beğenmişsinizdir! Peki 2017 yılında çıkış yapan mobil oyunlar arasında sizin en çok sevdiğiniz veya beğendiğiniz oyun hangisi?