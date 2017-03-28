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2017'nin En Çok Dikkat Çeken Mobil Oyunları

Merhaba Tamindir.com takipçileri. Bu videomuzda sizler için 2017'nin en çok dikkat çeken mobil oyunlarını bir araya toplamaya çalıştık.

2017 yılında bizlerle buluşan bu oyunları seçerken, farklı kategoriler altında yer alan ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen oyunları seçmeye özen gösterdik. Aslında 2017 yılında çıkış yapan ve bu listede yer alabilecek daha birçok oyun olsa da bizler listemizi olabildiğince kısa tutarak, sizlere en iyi mobil oyunları sunmayı hedefledik.

O zaman lafı daha fazla uzatmadan 2017'nin en çok dikkat çeken mobil oyunları listemize gelin hep birlikte göz atalım.

1- Strike of Kings

Mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz en iyi MOBA oyunlarından bir tanesi olan Strike of Kings, şüphesiz ki 2017'nin en çok dikkat çeken oyunları arasında ilk sırayı alıyor. Her yaştan ve her kesimden oyunculara sahip olan Strike of Kings, sizlere gerçekten eşsiz bir çevrimiçi oyun deneyimi sunuyor.

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Strike of Kings Android
Strike of Kings Android Android için MOBA Oyunu
İndir718 MB
Strike of Kings iOS
Strike of Kings iOS iPhone ve iPad İçin Ücretsiz MOBA Oyunu

2- Super Tank Rumble

İndir
Super Tank Rumble Android
Super Tank Rumble Android Android İçin Online Tank Savaşı Oyunu

İndir139 MB
Super Tank Rumble iOS
Super Tank Rumble iOS iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Tank Savaşı Oyunu

3- Sky Dancer

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Sky Dancer Android
Sky Dancer Android Android için Sonsuz Koşu Oyunu

İndir222 MB
Sky Dancer iOS
Sky Dancer iOS iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu

4- Dr. Driving 2

İndir
Dr. Driving 2 Android
Dr. Driving 2 Android Android için Araç Kullanma Simülatörü

İndir45.1 MB
Dr. Driving 2 iOS
Dr. Driving 2 iOS iPhone ve iPad için Araba Park Etme Oyunu

5- War Friends

İndir
War Friends Android
War Friends Android Android için Online Aksiyon Oyunu

İndir506 MB
War Friends iOS
War Friends iOS iPhone ve iPad için Online Savaş Oyunu

6- Turbo League

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Turbo League Android
Turbo League Android Android İçin Arabalı Futbol Oyunu

İndir371 MB
Turbo League iOS
Turbo League iOS iPhone ve iPad İçin Arabalarla Oynanan Futbol Oyunu

7- Castle Creeps TD

İndir
Castle Creeps TD Android
Castle Creeps TD Android Android İçin Kule Savunma Oyunu

İndir125 MB
Castle Creeps TD iOS
Castle Creeps TD iOS iPhone ve iPad İçin Kule Savunma Oyunu

Umarız listemizde yer alan ve sizler için seçtiğimiz oyunları beğenmişsinizdir! Peki 2017 yılında çıkış yapan mobil oyunlar arasında sizin en çok sevdiğiniz veya beğendiğiniz oyun hangisi?

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